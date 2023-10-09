北韓足球迷在杭州亞運聲援球隊。（新華社）

北韓被國際奧會解禁後重回亞運，這次摘下11面金牌名列第10，然而他們運動員在開幕式持著朝鮮國旗進場的鏡頭卻激怒了WADA（世界反禁藥組織）。WADA鄭重表示會嚴肅看待此事，警告北韓選手在亞運期間亮出國旗的行為讓他們「必須面對嚴重的後果。」

WADA放話威脅北韓，主要是2021年北韓因為COVID-19疫情關閉國境，WADA檢測官員無法進入，所以他們禁止北韓運動員在國際賽事亮出國旗。北韓先前因為擅自抵制東京奧運，遭到國際奧會封殺，現在國際奧會放行北韓，亞洲奧會代理主席Raja Randhir Singh（印度人）允許北韓在亞運使用國旗，還表示已經去函向WADA解釋情況。

雖然亞洲奧會開綠燈，WADA依舊聲明不能原諒北韓的違規，還指責亞洲奧會失職，並對亞洲奧會提出警告「提醒他們可能面對的後果。」WADA有權力在金錢方面懲罰國際奧會，甚至禁止亞洲奧會發放奧運資格給選手。此事一直吵到杭州亞運閉幕前，北韓終於同意對WADA官員開放國境，允許他們入境檢測。北韓女子舉重隊本屆收獲5面金牌，舉重就是禁藥案頻發的項目之一。

大陸自媒體報導，一些亞運代表團的運動員回鄉前選擇在杭州採購商品，也包括北韓，只是北韓運動員阮囊羞澀，僅能購買很便宜的商品。大陸商家如果發現對方是北韓運動員，幾乎都是半賣半送給他們。