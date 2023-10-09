知名分析師陸行之在臉書上表示，很多台積電退休高管都在問「台積電到底怎麼了」好奇美國廠議題、大陸進攻成熟製程衝擊及為何台積電債務近年一路攀升，陸行之坦言，很多問題一時無法回答，因為只有台積電及現在的管理層才有答案，但他呼籲台積電正視增加投資美國公司債及美國政府公債的風險。

陸行之先是提到，台積電受到地緣政治因素影響，被客戶要求採取高成本地區（美國、歐洲、日本）擴產策略，又受到台幣貶值、全球升息被部分追求較高利率的長期外資投資人賣超，以及客戶需求轉弱庫存飆高，怕造成股價大幅波動，擠牙膏式的下修營收指引，這些原因多少造成台積電今年表現很普通，只比台灣股市大盤好個2個百分點。

種種狀況讓陸行之被持有上千張股票的退休高管詢問，「台積電到底怎麼了」尤其美國廠有經過董事會事先討論嗎？還是董事會已經成為橡皮圖章？此外，大陸積極擴張成熟製程，會不會讓台積電成熟製程利用率不容易回到100%？最後則是，台積電不是很會賺錢，為何這幾年債務為何一路攀升？

陸行之坦言，很多問題只有公司跟現任高管能夠回答，但強烈建議台積電能夠正視美國政府公債及美國公司債的風險，並質疑台積電如何管理並因應可能的「爆雷風險」，不僅如此，陸行之也提到，從財務管理的角度來看，台積電是否已決定偏離當年張忠謀董事長一直強調並嚴格執行的「財務保守」原則？