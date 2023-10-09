一名女子日前搭捷運，遇到一名女旅客搭車全程躲在傘下，只露出腰部以下部位，就像日本漫畫中的「雨傘鬼」般，由於女乘客的傘尖不斷戳到其他人，讓她直呼「很妨礙」，將其PO上網後，網友紛紛表示，女乘客經常在板南線出沒，疑似有社交障礙，已用雨傘遮臉搭捷運10多年，呼籲大家多點包容。

原PO日前於臉書《路上觀察學院》指出，搭捷運遇到一名旅客站在車門邊，雨傘半開躲在傘下，從旁看只能看到對方腰部以下部位，宛如日本漫畫中的「雨傘鬼」；她說這名旅客因低頭，造成傘過度傾斜，傘尖戳到其他人，甚至妨礙他人上下車。

貼文上線，吸引逾2千人關注，當中有不少人指「雨傘鬼」經常在板南線出沒，「板南線常常看到」、「她都從景安站入站」、「這樣是要怎麼走路」、「好像日本的雨傘鬼」、「離峰不擠就算了，就不要尖峰超擠還這樣」、「她以前是傘整個打開拿很低遮著臉，常常戳到別人，被捷運工作人員勸導後，後來才改成半開」。

也有知情人士表示，「雨傘鬼乘客」疑似有社交障礙，已用這樣的方式搭捷運10多年，就算把傘放下來，也會用面罩、連帽外套遮住臉部，「她一直這樣啊！進站前就這樣了，已經持續好幾年了」、「不礙事的話，請多包容」。