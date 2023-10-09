2024總統大選藍白是否能合作備受外界關注。政論節目《大新聞大爆卦》今（9）日針對「藍白合究竟在等什麼？」進行網路調查，其中有43％網友認為是國民黨不比民調。
《大新聞大爆卦》今針對「總統大選倒數96天，侯朱不急，急死藍小雞？藍白合還等啥？」進行調查，經過一小時調查後，已有逾4千名網友投票，其中有43％認為是國民黨不比民調、29％認為不是不合，時候未到、19％認為是前高雄市長韓國瑜還在等「那個倫」授權，另外有9％認為是柯文哲手機失竊連絡不到。
針對藍白要不要合一事，國民黨總統參選人侯友宜今指出，「藍白要合作」這方向，在柯文哲出國前就非常清楚，因此在柯訪美回來後，他更積極想促成這件事情。侯友宜提到，他目前的構想是雙方各派兩人坐下來談，並就理念、核心價值、未來合作事項，充分溝通。
侯友宜透露，在柯文哲回國後，為了積極商量藍白如何採取合作，他多次在昨晚跟今早聯絡柯，但電話有通而柯沒有接，可能是柯手機掉了以後，號碼還沒申請好。
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