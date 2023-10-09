國民黨總統參選人侯友宜遭到民進黨批評選舉打戰爭恐嚇牌，對此，侯友宜表示，他前陣子出訪美國、日本與新加坡，國際朋友都關注台海局勢安全，他反問民進黨總統參選人賴清德要怎麼面對台海安全挑戰，「不要都當作沒聽到。」

侯友宜今天上午先叫陣賴清德，要賴清德講清楚，既然是在選中華民國總統，就應該講清楚「反台獨」，講出來才知道選的是中華民國總統。侯下午受訪時再出招，要賴清德說清楚台灣面臨的台海局勢挑戰。

侯友宜說，他日前出訪美日星等國，國際友人都關注台海局勢問題，國際媒體採訪提問也都問台海問題，也是國外媒體稱台灣為「最危險的地方」，賴清德要選總統就要講清楚，如何面對台海安全挑戰，「不要當作都沒聽到。」

侯友宜批評賴清德，對於人民想要了解的真相都不講，還逃避國際社會對我國國內問題的關注，賴清德要講清楚，對於當下台海局勢嚴峻的情形下，如何面對國際社會，不講清楚大家不放心。

至於侯友宜上午提出的藍白各派兩人坐下來談，國民黨將會派誰？媒體問及是否會派侯辦執行長金溥聰？侯友宜對此表示，目前時間還沒敲定，敲定之後再說。時間確定後就會派出團隊夥伴，民眾黨要派誰就由民眾黨主席柯文哲自己決定。