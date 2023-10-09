中華救護技術員協會舉辦「112年度第十屆全國呼吸道插管暨CPR＋AED競賽」之呼吸道插管組競賽，全國共48隊參賽。（台南市消防局第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局第二大隊官田分隊隊員姜世聰、麻豆分隊隊員蔡承翰，今年組隊參加「全國呼吸道插管暨CPR＋AED競賽」，獲得優等殊榮；賽前兩人犧牲輪休日相約團練，過程中膝蓋還破皮流血，稍微包紮後繼續練習，成績揭曉一刻，兩人相擁喜極而泣，直說努力終有收穫的，也期許未來自己在救護上能做更好。

中華救護技術員協會舉辦「112年度第十屆全國呼吸道插管暨CPR＋AED競賽」之呼吸道插管組競賽，8日在台北市士林運動中心登場，全國共48隊參賽，先於初賽選出12隊晉級決賽，決賽取冠軍1組，特優2組，優等9組。

來自台南市的消防員姜世聰、蔡承翰獲得優等殊榮；姜世聰說，賽前兩人利用輪休日練習，以培養默契，再到消防局集訓，沒想到遇上小犬颱風來襲，集訓時間被縮減，前後僅團練不到12小時，幸好憑藉多年出勤經驗，與絕佳的臨場反應，成功進入決賽並獲得優等。

蔡承翰今年剛通過高級救護技術員訓練，他說，因為想跟其他救護高手切磋交流，得知這項競賽後，便立馬報名，他每周安排時間與姜世聰一起練習默契與熟練度，這次比賽現場，頂著時間與完成任務的壓力，最終獲得優等的佳績，很開心。