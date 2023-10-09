忙著在茶博會中賣茶的母親聽到廣播才知道兒子走失，趕緊到警察局認領寶貝兒子並感謝員警幫忙。中興警分局提供

2023南投世界茶業覽會適逢國慶連假，人潮洶湧，活動期間就發生有3歲男童走失在路邊大哭找媽媽，幸好善心人帶著男童到警察局報案，警察姊姊邊哄小男童邊請茶博會服務台廣播，很快找到因賣茶沒注意孩子走丟的焦急媽媽。

茶博會7日開幕，當天中午時分，有個民眾牽著1名年約3歲男童進到該分局中興派出所值班台，向員警稱在茶博會場看見男童疑似與家人走散，獨自坐在路邊大哭，擔心男童安危，趕緊帶他到派出所協尋媽媽。

員警林卉筑、林萱芸見狀，立即上前安撫情緒，兩個警察姊姊使出逗孩神招，先穩定男童不安急躁的心情，破涕為笑，同時請茶博會服務中心協助廣播孩童走失訊息，不久果然就看到男童母親慌張衝進分局找兒子，男童看到媽媽迫不及待撲進媽媽懷裡，媽媽則謝謝警察姊姊幫忙找到兒子。

中興警分局說，原來男童母親是茶博會業者，由於開幕當天人潮眾多，忙著照顧生意，泡茶賣茶沒注意孩子不見了，直到聽見廣播才知道小孩走失，對於警察姊姊細心安撫照護男童相當感動，也感謝熱心路人與員警讓孩子幸運未走失。

中興警分局分局長侯興龍表示，「父母是孩子的天，孩子則是父母的心頭肉」，提醒茶博會舉行期間，每日預計都會湧入上萬名遊客，請家長務必掌握小孩動向，如遇任何問題可撥打中興派出所電話049-2332544，該局將協助解決。