蔡英文總統今天會晤來臺參加國慶的諾魯總統昆洛斯，期盼臺諾未來合作更加緊密，邦誼歷久彌新。昆洛斯則強調，臺灣與諾魯的夥伴關係及雙邊合作奠基於多年來緊密的互惠及共享價值，諾魯會堅定支持臺灣，並共同努力推動區域的民主、自由、和平、永續、穩定和經濟發展。

諾魯訪團成員包括諾魯教育部長孟克、土地管理部副部長艾吉爾、外交暨貿易部次長塔布那、國會議員柏尼克、史考蒂及諾魯駐臺大使凱法斯等人，今天由外交部長吳釗燮及我駐諾魯大使林鼎翔陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文指出，昆洛斯總統在去年上任後，隨即率團訪問臺灣，並且簽署《臺諾重申外交關係聯合公報》，展現對兩國邦誼的堅定支持。

她感謝諾魯政府長期以來，支持臺灣的國際參與。上個月，昆洛斯在聯合國大會上更呼籲國際社會，承認臺灣有權參加聯合國體系，不遺漏任何人，才能實現聯合國2030永續發展的目標。

蔡英文表示，我們也期待，面對世界局勢的各項挑戰，民主國家更要團結合作，實現正義、和平及永續發展的價值。像是今年7月，臺灣和諾魯、帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯共同簽署聯合聲明，將建立具有韌性的氣候變遷應變體系。

她認為，臺灣和諾魯不僅是共享民主自由的夥伴，更透過雙邊合作，為兩國人民創造更多福祉。這幾年來，從潔淨能源到糧食安全，還有醫療衛生、港務及海巡，雙方合作領域不斷擴大，更看見豐碩的成果。

這次昆洛斯除了率團參加國慶大典，也將出席玉山論壇發表開幕演說。她相信，透過持續的交流和對話，臺灣人民都感受到友邦對臺灣的祝賀和支持。也期待，臺灣和諾魯未來的合作更加緊密，邦誼歷久彌新。

昆洛斯則代表諾魯政府及人民，向臺灣致意並祝福中華民國臺灣持續繁榮。他感謝中華民國臺灣政府在基礎建設、公共衛生、農業、教育及航運等各領域給予諾魯的協助。

他說，臺灣是諾魯堅定的夥伴，對諾魯的經濟成長及永續發展有重要的幫助。臺灣與諾魯的夥伴關係及雙邊合作奠基於多年來緊密的互惠及共享價值，雙方均致力追求和平與安全，深化兩國的互信及支持，讓邦誼日益穩固，也持續深化發展兩國關係。

昆洛斯也對中華民國臺灣政府持續促進區域和平穩定的努力表達讚賞。他表示，諾魯會堅定支持臺灣，並共同努力推動區域的民主、自由、和平、永續、穩定和經濟發展。「天佑臺灣，天佑諾魯」。