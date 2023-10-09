教育部近日一則「0-6歲國家一起養」的廣告影片引發爭議，影片中兒子給媽媽錢，拜託代收公仔包裹，結果錢被媽媽挪去買孫子的育兒用品，認為這些東西才有用，讓廣大動漫迷認為被歧視，甚至有人說，養小孩就得犧牲自己的興趣，只會讓人更不想生小孩，律師呂秋遠則站在法律立場，直言這涉及親屬間侵占罪，6個月內兒子是可以告媽媽的，批教育部完全不了解年輕人。

呂秋遠昨晚在臉書發文，教育部的影片裡媽媽把兒子請她代收包裹的錢，拿去買孫子的用品，在法律上是不行的，依法這位媽媽是犯了「親屬間侵占罪」，可處5年以下有期徒刑，不過這是告訴乃論，只要兒子在半年內不提告，媽媽就沒事。

呂秋遠笑稱，教育部的「少子化」新廣告應該跟法務部合作才對，可惜了，並表示看到這廣告才知道，原來教育部對於年輕人的想法完全不了解，他們解決少子化的方式，就是讓媽媽自作主張把屬於兒子的錢花在孫子身上。

呂秋遠說，媽媽擅自決定挪用兒子的錢，去買她想要的東西，即使是給孫子，一樣涉嫌親屬間侵占罪，6個月內兒子都可以告媽媽，法律強調個體主義，只要不是自己的錢，沒有經過有所人的同意就不能亂花，所以請媽媽花自己的錢給孫子買育兒用品，但也要看兒子願不願意接受。

呂秋遠指出，兒子沒錢還是寧願把錢花在買公仔上，不願意買小孩子的用品，這是選擇問題，不是育兒問題，這麼關心孫子的阿嬤，若看不下去兒子去買公仔，應該要多給兒子一點錢，而不是挪用他的錢，自以為成年的兒子的選擇錯誤，而幫他做出自己想要的選擇，這樣只會養出媽寶而已。

最後呂秋遠還語重心長地對教育部說「看見沒有！少子化的真正根源之一，其實是跟公婆同住，教育部不要再搞錯重點了」。