以色列重手報復空襲加薩

以色列在遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）空前大規模突襲後，已正式宣戰，並重手展開反擊。而美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）說，俄羅斯的宣傳機器很可能利用這場衝突，破壞西方對烏克蘭的支援。

據《商業內幕》（Business Insider）網8日報導，戰爭研究所指出，克宮已經著手，並很可能繼續利用哈瑪斯在以色列境內的攻擊，來加強資訊戰，以削弱美國和西方對烏克蘭的支援和關注。

它在哈瑪斯7日突襲以色列後的報告中說，克宮加強資訊戰，指控西方忽略中東衝突，轉而支持烏克蘭。此外，這些資訊戰也力推訊息說，全球注意力，尤其是來自西方的資源，將從烏克蘭轉向中東。例如，俄羅斯電視台（Russian TV）主持人馬丹（Sergey Mardan）在個人的Telegram頻道上說，西方會把私心從烏克蘭身上轉移，回頭忙去忙著撲滅中東那永恆的戰火。

此外，俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在社群媒體X（原推特）上推文說，美國和盟友沒積極幫巴勒斯坦和以色列和解，反倒設法在全球各地搧風點火，引發衝突。

戰爭研究所強調，克宮的種種相關說法針對的是西方受眾，以減損各方對烏克蘭的軍事支援，並設法透過聲稱，烏克蘭將失去國際支持，來打擊烏克蘭社會的士氣。同時這也在設法向俄羅斯國內受眾保證，國際社會將忽視烏克蘭收復失土的努力。

的確，美國國會為了避免讓政府關門，9月30日批准了一項臨時支出法案，並提交美國總統拜登（Joe Biden）簽署成法律。由於法案倉促通過，排除了對烏克蘭的援助，使基輔成為權宜之計的犧牲品。而美國決定暫時停止援烏，就在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美，要求國會提供更多援助之後1星期。

俄羅斯侵略烏克蘭逼近600天，普丁上周五說，要是西方斷絕對基輔財務和軍事援助，烏克蘭只能「活1星期」。