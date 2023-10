以色列重手報復空襲加薩

以色列在遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)空前大規模突襲後,已正式宣戰,並重手展開反擊。而美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)說,俄羅斯的宣傳機器很可能利用這場衝突,破壞西方對烏克蘭的支援。

據《商業內幕》(Business Insider)網8日報導,戰爭研究所指出,克宮已經著手,並很可能繼續利用哈瑪斯在以色列境內的攻擊,來加強資訊戰,以削弱美國和西方對烏克蘭的支援和關注。

它在哈瑪斯7日突襲以色列後的報告中說,克宮加強資訊戰,指控西方忽略中東衝突,轉而支持烏克蘭。此外,這些資訊戰也力推訊息說,全球注意力,尤其是來自西方的資源,將從烏克蘭轉向中東。例如,俄羅斯電視台(Russian TV)主持人馬丹(Sergey Mardan)在個人的Telegram頻道上說,西方會把私心從烏克蘭身上轉移,回頭忙去忙著撲滅中東那永恆的戰火。

此外,俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)也在社群媒體X(原推特)上推文說,美國和盟友沒積極幫巴勒斯坦和以色列和解,反倒設法在全球各地搧風點火,引發衝突。

戰爭研究所強調,克宮的種種相關說法針對的是西方受眾,以減損各方對烏克蘭的軍事支援,並設法透過聲稱,烏克蘭將失去國際支持,來打擊烏克蘭社會的士氣。同時這也在設法向俄羅斯國內受眾保證,國際社會將忽視烏克蘭收復失土的努力。

的確,美國國會為了避免讓政府關門,9月30日批准了一項臨時支出法案,並提交美國總統拜登(Joe Biden)簽署成法律。由於法案倉促通過,排除了對烏克蘭的援助,使基輔成為權宜之計的犧牲品。而美國決定暫時停止援烏,就在烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)訪美,要求國會提供更多援助之後1星期。

俄羅斯侵略烏克蘭逼近600天,普丁上周五說,要是西方斷絕對基輔財務和軍事援助,烏克蘭只能「活1星期」。