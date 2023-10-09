9月至11月是美人樹的花期，台北市工務局公園路燈工程管理處今指出，士林官邸入口迎賓的美人樹已在10月初達到滿開，林森公園的美人樹還有日式鳥居相伴，北市12行政區美人樹數量最多的是文山區，近期的木柵路一段沿線更是開滿粉色花海，彷彿進入今年第二個春天。

公園處介紹，美人樹5枚雄蕊基部合生成雄蕊柱，雌蕊子房被包覆只露出柱頭，恰似扶桑花有錦葵科的特徵，與木棉花同屬木棉亞科，其中木棉花樹勢枝條硬挺葉片又大，被稱為英雄樹。而嬌豔多姿葉片較小的美人樹因樹幹基部肥大略呈酒瓶狀，又稱酒瓶木棉。

公園處表示，美人樹樹葉互生呈掌狀有小葉5至7枚，主幹與枝條都布滿尖刺，由於樹幹上的刺遭磨損後便不會再生，有時會同時看到一株樹樹幹上有刺，另一株卻沒有的情況，所以有些人在新植美人樹時，會先將樹苗的刺去除，兼顧賞花的安全性。

公園處園藝工程隊林晁嘉隊長表示，台灣的美人樹通常越北越早開，可能是北部比較早降溫，美人樹開花時常常先花後葉，即使花葉並發盛開時也是花多於葉，目前北投田心仔綠地自行車道兩側及奇岩磺港溪側等多處美人樹，也將陸續進入盛花期，建議民眾趁好天氣前往欣賞。