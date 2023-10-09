史上頭一遭！苗栗縣政府明天雙十國慶日，將在貓裏山公園舉辦雙十節升旗典禮，活動將從10日早上7點開始，報名參加者將有國旗、餐點，現場還有各式演出與摸彩活動，縣長鍾東錦9日也透過臉書向縣民相約不見不散。

活動時間10月10日上午7點至10點半，在貓裏山公園老人文康中心大操場舉行，原預定報名只有800個名額，但暴增到1600人，預計在開放現場400人報名。縣長鍾東錦說，雖然線上報名已額滿，但現場報名仍然有機會參加。

鍾東錦說，國慶日是重要的日子，他年少時，國慶日還有遊行慶祝，但遊行經費龐大，因此辦理升旗活動，就是希望不要忘了中華民國。摸彩以及各種精彩活動如火如荼展開，邀請苗栗鄉親共襄盛舉。

縣政府表示，報名參加者提供國旗、美味餐點，並有表演、摸彩抽獎。另10月期間，縣府在38個重要路段懸掛1700面國旗，讓10月充滿歡慶的氛圍。