2024總統大選進入倒數階段，許多民調仍顯示民進黨總統參選人賴清德領先，藍白合不合成為政壇矚目焦點。對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」認為，非綠整合失利會引發非綠選民眾怒，三名非綠陣營參選人將跌出政治舞台，直到2028年，民眾黨難有高民意主帥，而國民黨高民意唯剩台中市長盧秀燕任滿出馬及前高雄市長韓國瑜隱伏再出。

臉書粉專「漂浪島嶼--munch」今（9）日發文提到，2024總統大選，若非綠整合失利，贏局打到敗選，只會引發非綠選民眾怒，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘將在仇怒中，跌出政治舞台，很難再起。

該粉專直言，直到2028年時，民眾黨難有高民意主帥，國民黨高民意唯剩盧秀燕任滿出馬以及韓國瑜隱伏再出，對上執政4年的賴清德。

「2024大選，其實選局到登記日就結束」，該粉專強調，三人若參選擺明輸局，投票沒有勝選機會，連帶影響立委選情，民進黨立委過半有望，在野將陷崩潰混亂。