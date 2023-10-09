基隆市警察局第四分局中華路分駐所，10月7日凌晨1時許接獲民眾報案表示，一處民宅有人受困需要協助，警方立即派遣線上員警前往。

警員劉永慶、林柏志、林育欣趕抵現場了解，金姓男子（27歲）晚間與女友酒後發生爭執，獨自跑上6樓頂樓散心，卻不慎失足墜落，受困在5樓雨遮，所幸金男意識清楚。

警方立即於周遭實施交通管制，引導消防車、救護車到達定位，金男在消防人員的協助下順利脫困，並由救護人員送往醫院就診，金男經醫院檢查後僅受有外傷，並無生命危險，由家屬陪同照護。

基隆市警察局第四分局呼籲，民眾於高處頂樓，應注意遠離危險處所，避免發生意外。

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