高端恐慌延伸到民間 他主張公費流感疫苗這2群「排除高端」

高端投入公費流感疫苗市場掀起「高端恐慌症候群」，南投縣議員游顥對此要求縣府比照其他縣市，不讓高端疫苗進入校園，首批長者公費流感疫苗施打也應該排除高端，確保學生與長者疫苗施打安全，也不讓家長與長輩心慌。

全國公費流感疫苗10月2日開打至今已經超過1周，各界對高端流感疫苗的疑慮至今未消。南投縣議員游顥就說，服務處近日接恐慌民眾電話接到手軟，雖衛生局要求各施打流感疫苗的醫療院所要揭露當日施打疫苗廠牌，讓接種者自由選擇要打的疫苗廠牌，但對學校與長者團體團體施打疫苗卻無從規範。

游顥認為，中央政府的失能已非1天2天的事，連疫苗政策都可以弄得人心惶惶，更是符合先前採購新冠疫苗與進口蛋的梗「厲害了我的政府！」明明是攸關防疫作為的疫苗，卻弄得地方民怨四起。

「中央不做，我們來做！」游顥說，他會反應民意，除了之前爭取南投縣府儘速公開公費流感的廠牌，讓民眾有自由選擇的權利已經落實，現在將進一步要求南投縣府，針對校園、高齡長者施打公費疫苗的廠牌，禁止列入引起民眾懷疑的高端流感疫苗。

對於疫情解封第1年流感來勢洶洶，縣議員同時也是國民黨第2選區立委參選人的游顥也呼籲，要防止流感擴大，最簡單的防疫作為就是提高流感接種率，「將有爭議的問題先排解」，自然就可以提高民眾接種疫苗的意願，提高接種率，「裝瞎只是會讓問題繼續存在，無法解決民眾問題。」

游顥認為，儘速反應民意給中央政府知道，是立法委員的天職，未來他如果有機會進入國會，絕不允許這樣的問題發生，該言則言、該改則改，只要為南投縣民好，無論藍綠，都一律嚴格監督、力求迅速革新，而這一次排除高端流感疫苗進入校園與長者，「中央不做，我們就從南投做起！」