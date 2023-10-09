台東縣民政處澄清，颱風期間暫將國旗拆除，因廠商裝設方式導致不良觀感，已通知改善。（蕭嘉蕙攝）

慶祝中華民國生日，台東市區街道國旗飄揚；未料，昨日起陸續有民眾發現，多面旗幟遭任意丟置在地，質疑「中華民國要滅亡了嗎？」，對此，台東縣政府表示，因應小犬颱風來襲，暫將國旗卸下，由於廠商裝設方式導致不良觀感，已通知改善。

迎接雙十國慶，台東縣政府於市區道路及橋樑插掛國旗，增添節慶氛圍，卻有民眾驚見四維路、中興路橋等地，出現國旗棄置在地的景象，在臉書社團發文質疑「中華民國要滅亡了嗎？」，引發熱議。

網友紛紛表示「國旗這樣丟，當抹布嗎？」、「藐視國旗」，就連台東縣議員黃治維也困惑，發文表示「國慶日還沒到，原先掛滿的國旗都先收起來了！」，不過，也有人推測「颱風吹倒的吧！」。

面對外界撻伐聲不斷，台東縣民政處澄清，10月起在主要道路及橋樑懸掛國旗，後因小犬颱風而將國旗暫時拆除，避免毀損，因廠商裝設方式導致不良觀感，立即通知廠商改善，爾後施作勿再有類似情形發生。

民政處強調，連假期間會將國旗全數重新懸掛，以慶祝雙十國慶，10月10日上午8時於台東縣立體育場舉辦國慶升旗典禮，歡迎民眾一起共襄盛舉，歡慶中華民國國慶日。