桃園市議員黃瓊慧爆料，指桃園市桃園區某寶寶托嬰中心，有嬰兒遭托育員施暴，要求桃園市社會局對業者嚴懲、開除2位涉嫌施暴的托育員並公告姓名。桃園市社會局認為的確有不妥適的照顧行為，對托嬰中心、行為人開罰32萬元。

黃瓊慧表示，有嬰兒被貝托育員施暴、打巴掌、灌水、不當對待，上周有10幾位受虐的父母打到服務處陳情。她又說，該托嬰中心共11位托育員，有2位因違法而受罰，目前正在走行政程序，需等托育員，若確認未來會公布姓名。

桃園市社會局經調閱監視錄影影音畫面後，發現有不妥適的照顧行為，針對該托嬰中心未善盡督導之責及2名工作人員有不當對待兒童之行為，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》，合計裁處罰鍰32萬元，並要求限期改善。

社會局表示，事件發生後先就該機構管理不善，予以裁罰12萬元並命限期改善，針對2名工作人員行為違法部分將依《兒少權法》第49條裁處，其中1名主管人員裁罰12萬元、限制不得擔任工作人員10年，另1名托育人員則裁罰8萬元、限制不得擔任工作人員5年，且均將公告姓名。

社會局重申，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管人員更應善盡督導之責，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形者，可立即撥打24小時的113保護專線，將有專人協助，以確保兒童照顧權益。