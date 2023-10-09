大陸商務部決定將對台貿易壁壘調查的期限，延長至明年1月12日。陸委會今日表示，此舉明顯與我方總統大選相關聯，並呼籲北京當局不應將貿易措施政治化、干擾台灣民主運作。

大陸商務部9日公告，今年4月12日決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，但因本案情況複雜，決定將本案的調查期限延長3個月，將調查期限延長至2024年1月12日截止。

對此，陸委會表示，兩岸同屬世界貿易組織（WTO）會員，我方長期以來就表達，願與中方依循WTO規範充分協商，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理。我方也一再呼籲陸方回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。

陸委會強調，中國大陸商務部對台灣產品貿然進行所謂的貿易壁壘調查，刻意捨棄WTO機制協商，完全是出於政治動機，尤其面對我國明年大選，中共9日將對台灣貿易壁壘調查期限延長3個月，亦即調查結束日為明年1月12日我總統大選前一天，「明顯與我方總統大選相關聯，坐實本會之前的說法」。

陸委會呼籲，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，不應將貿易措施政治化，並利用台灣民主社會的開放性，達到干擾台灣民主運作。