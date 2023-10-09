2023年10月9日台北市／9日下午消防員工作促進會在凱道舉辦活動。（翻攝畫面）

2023年10月9日台北市／9日下午消防員工作促進會在凱道舉辦活動。（翻攝畫面）

消防員工作促進會為爭取組工會等訴求，9日下午在凱達格蘭大道舉行抗議，決定夜宿凱道到10日，將於9日晚間8點舉行國殤日晚會活動，稍早臉書社團《搶救消防員》指「現場警方聲稱接獲命令必須驅離，本會會員在現場共同護住物資，請大家持續關注！」轄區中正一警分局澄清，並未驅離。

消防員促進會9月底在行政院前抗議，雙方溝通沒有共識後，決定在國慶日上街頭，讓「國慶變國殤」，並曝光保安科準備「抬離小組」，北市警立即澄清，消息遭斷章取義，抬離小組並非針對消防員抗爭活動成立，本月6日總統蔡英文也在行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌陪同，為4位英勇消防員頒發褒揚令，蔡英文致詞時表示「家屬相關的撫卹、慰問金也會從優從速，讓家屬可以安心的生活」。

《搶救消防員》稍早發出訊息，基層消防員抵達晚會現場佈置時，竟然遭遇警方阻擋、驅離，現場警方聲稱接獲命令必須驅離，會員在現場共同護住物資，請大家持續關注。轄區中正一警分局否認有驅離動作，活動未經核准，現場已聚集群眾表達訴求，場面平和。