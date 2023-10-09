中央採購四種廠牌的公費流感疫苗供校園施打，但許多家長對高端沒信心，目前北中南都有縣市宣布高端疫苗不會進入校園。國民黨醫委會主委蔡明忠直言，新冠疫情未解封前，全球多不承認接種高端疫苗者的防護力，而高端疫苗的種種爭議，更在台灣民眾心中，蒙上巨大的陰影與問號，而高端不檢討自己，反而四處興訟，企圖恫嚇各界提出警訊的專家學者，顯然，這樣的品牌形象與經營態度，已無法作為鼓勵民眾接種疫苗的誘因。

蔡明忠表示，面對無數民眾對高端疫苗的諸多疑慮，台中市長盧秀燕市長3日宣布公費流感疫苗接種單位須公開揭示廠牌，並表示台中校園不會有高端，台北市長蔣萬安5日更指出，流感疫苗開打至今，接到非常多學生、家長與年長者陳情反映，對高端疫苗有疑慮，為保障民眾知的權利，其要求疫苗資訊必須公開透明，畢竟全民的健康才是最重要的，且主動以市府經費增購非高端廠牌疫苗，這些措施，就連綠營執政的台南市衛生局也跟進，承諾高端絕不會進入校園。

蔡明忠指出，防疫攸關民眾身家安全，疫苗採購更是牽動國家安全，但從新冠疫情期間開始，蔡政府的一切作為總與民眾的需求及信賴「逆風」，COVID-19疫苗如此，流感疫苗更是不遑多讓。

蔡明忠提及，台灣自製國光疫苗已有數十年經驗，品質與口碑都獲得民眾信賴，眼前免疫橋接尚未入法，選擇疫苗當以「安全、有效」為依歸，可惜衛福部卻似乎積極幫高端解套，近期快速批准高端進口韓國流感疫苗原液，此舉對民眾而言，不僅沒有任何施打誘因，其中不解的牽扯，卻再次啟人疑竇。

蔡明忠認為，疫苗注射至人體內，影響非同小可，民眾絕對有權利知道疫苗的所有資訊，這也是政府的法定義務，針對高端疫苗屢次跳脫正當程序的審查，總是以特權的方式，在特殊條件下由政府核准背書，莫非在政府的思維中，民眾的生命健康安全不是擺在第一位？

蔡明忠強調，政府遇到高端産品的監督就轉彎，政府竟放棄嚴格審查的標準，更罔顧本土疫苗廠多年對於流感疫苗的經營與口碑，簡直就是「自毀長城」並欠缺「戰略思維」的低階做法，無怪乎專家學者與市井小民皆不斷質疑，政府在此仿照從「小吃店」進口快篩試劑的模式，未來也能由「小吃店」進口疫苗。

蔡明忠直言，過去嚴格把關的藥品監督功能一旦因為商業利益而捨棄對於台廠的扶持，台灣民眾將逐漸失去用心研發的本土藥廠，而捨棄自行生產的能力後果，就是面對疫情，台灣將毫無抗打能力，只能求助他國，試想，台灣人民未來都要看韓國人的臉色生存嗎？