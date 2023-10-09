不少人以為吃炸雞排時，只要將外層麵衣撕掉就能去掉油脂，小心掉入炸物的陷阱。對此，營養師曾依田指出，不只麵衣會吸油，油炸過程中，油脂也會滲入到食材中。她並提到，依食材沾附物質，油炸方式可分成不裹粉、炸粉、麵包粉、粉漿4種，其中天婦羅常裹的粉漿吸油率最高。此外，營養師建議吃炸物時，可搭配海帶芽、蘋果、淺焙咖啡、綠茶及普洱茶等食用，有助減少脂肪吸收。

曾依田在臉書粉專「營養食事Ms.E10-營養師依田」發文表示，不是只有麵衣會吸油，食材中的水分經過油炸後也會被油脂取代，所以就算剝掉外層麵衣也只去掉一部分油脂，並無法去除已經滲入到食材中的油脂。

除了食材表面積會影響吸油率，曾依田提到，油炸方式也會影響，並依照食材沾附物質的種類，將油炸方式區分成下列4種：

1、不裹粉：吸油率3～8％，不沾任何東西直接油炸食材，常出現在料理步驟中，好比台菜中常見的「過油」，如炸蛋酥、茄子等。

2、炸粉：吸油率6～8％，食材表面灑上麵粉、太白粉或澱粉後油炸，表皮呈現硬脆口感，像是日式唐揚炸雞、鹹酥雞。

3、麵包粉：吸油率10～20％，食材表面沾麵包粉後油炸，是日式洋食中常見的料理手法，例如炸蝦、炸豬排、可樂餅、咖哩麵包。

4、粉漿：吸油率最高，為15～25％，食材外層沾附帶有水分的麵衣後油炸，為中菜、西菜、和食都會出現的料理方式，像是宜蘭卜肉、英式炸魚、天婦羅。

然而，多數人難免會忍不住想吃炸物，曾依田推薦5款適合搭配的飲食，包括海帶芽、蘋果，皆富含水溶性膳食纖維，可抑制油脂吸收；淺焙咖啡，可保留較多綠原酸，有助抗氧化、抗發炎，對脂肪代謝有一定作用；綠茶、普洱茶，茶多酚可以增加脂肪氧化、減少脂肪吸收。