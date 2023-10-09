【以巴衝突】中以混血兒女學生遭哈瑪斯擄走 父親目睹影片淚崩:無能為力

以色列在本月7日遭到巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯（Hamas）襲擊，一名中以混血的25歲以色列女大生阿迦曼妮（Noa Argamani），與男友一同遭到哈瑪斯武裝成員綁架。以色列駐華使館也在微博公布阿迦曼妮遭綁影片，以及她父親後來受訪時泣不成聲的畫面。

據《南華早報》昨（8）日報導，阿迦曼妮在事發當天和男友參加聚會後就人間蒸發，從現在X（原推特）上流傳的影片可以看到，阿迦曼妮被架在摩托車後座帶走，她同時還一邊向同行的友人懇求，並希望對方能夠伸出援手。

另據《南方都市報》報導，指稱阿迦曼妮被哈瑪斯成員帶往加薩，而以色列中華商會也向該媒體確認，阿迦曼妮出生於北京，且具有一半的華人血統。阿迦曼妮的父親在受訪時也流淚痛哭，並直言看到影片中女兒惶恐的模樣，心都碎了，並怒轟哈瑪斯對平民做出可怕行徑，無法寬恕。

而阿迦曼妮事件也引爆大陸網民的怒火，認為以色列仗美國力挺導致與巴勒斯坦衝突不斷，如今釀成這後果，甚至一度有大量人士在以色列駐華大使館洗版抨擊。目前以色列駐華大使館已經對微博留言進行管制。不過也有民眾留言，「上帝與以色列同在」。