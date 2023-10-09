重陽節即將到來，為表達對長輩尊敬之意，雲林縣長張麗善9日前往全縣最高齡111歲廖蔡愛阿嬤虎尾鎮住處，致贈百歲人瑞禮金1萬2000元，以及轉贈衛生福利部的金鎖片禮品，為今年重陽節致贈禮金活動拉開序幕，希望長輩無論生理、心理都能保持健康、快樂呷百二。

張麗善表示，雲林縣已達高齡化縣市，65歲以上長輩共13萬4809人，占全縣人口逾20％，今年度雲林百歲人瑞有143位，其中最年長者為111歲廖蔡愛阿嬤，阿嬤務農辛勤拉拔7名子女長大，今年因下肢退化，需仰賴輪椅代步，但精神狀況很好，家屬說阿嬤長壽法寶是生活規律、不挑食。

為了照顧縣內身心障礙者，今年起重陽敬老金發放對象，除年滿65歲以上長者，更新增60至64歲身心障礙者每人1000元，初估有5200多人受惠。

張麗善提到，自2021年起，每位設籍縣內年滿65歲長者，都能領到重陽敬老禮金，65至69歲長者「有得領」1000元，70至79歲長者「繼續領」2000元，80至89歲長者「快樂領」3000元，90歲以上長者「福氣領」6000元，百歲人瑞「健康幸福領」1萬2000元，今年度共發放2億9693萬3000元。

為便利禮金的領取，已由各鄉鎮市公所於10月6日前轉帳至長者帳戶，受益人數達13萬6973人，讓縣內所有65歲以上長輩人人有禮金，歡度重陽佳節。

張麗善指出，除了禮金，為照顧縣內長輩，縣府積極推動長青食堂，目前已達165處，並有162處社區照顧關懷據點及巷弄長照站，提供就近性服務，藉由社區的陪伴，減輕出外子女對父母的擔憂，也是推展社會福利的重要場域，縣府會持續努力，為雲林創造一個幸福宜居超高齡的健康環境。