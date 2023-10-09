黃玉榮出席2023嘉義諸羅搖滾，重溫歌手夢。（三立提供）

黃玉榮在三立《天道》與星卉飾演夫妻，他8日獲邀為2023嘉義諸羅搖滾站台，8點檔主角難得出現在年輕人為主的音樂祭，一出場全場暴動，直喊「OMG東俊真的來了」。曾經是偶像團體183club團員的黃玉榮，與粉絲互動並不陌生，應觀眾要求還即興與樂團來段〈歡喜就好〉，被讚寶刀未老的他還笑稱台下萬名粉絲的尖叫聲，讓他瞬間有回到年輕時當偶像的感覺！

重新站在舞台的黃玉榮覺得歌手夢現在隨緣就好，以前剛出道夢想就是可以發片在舞台上唱歌，剛入行前5年在滾石時期，就有幸在五月天阿信的發起之下，發了一張收錄多位創作歌手的創作合輯《半成年主張》，收錄了由他譜曲、阿信填詞的〈東海小王子〉，正式實現自己的創作歌手夢。後來加入183club，因為演出偶像劇唱了許多原聲帶的歌曲，後來也發了專輯，甚至還開演唱會。這一路下來黃玉榮覺得身為一個歌手會經歷到的事情，很幸運的幾乎都體驗到了，對他來說已經實現夢想，現在都在演戲並不會覺得可惜，因為早已擁有這美好的回憶，也感到非常的滿足了。

黃玉榮表示再重回舞台很緊張也很過癮，他笑說隨著年齡的增長雖然對於唱跳方面確實有影響，但幸好183時期的舞蹈動作算是簡單的，體力上基本上還ok。主要是喉嚨的肌肉還有身體肌肉記憶已經生疏了，所以在表演前有認真練習，上台開唱後有得到台下觀眾的回應，才開始得到自信，過去在舞台上表演的感覺慢慢就回來了。

黃玉榮想起以前在喬傑立剛成軍183club時，5個人為了培養感情默契，每天都住在公司安排的宿舍，就像一家人一樣，一起吃喝拉撒、一起到公司練歌練舞，直到後來發片了，簽唱會北中南跑透透，甚至還拓展到海外東南亞、大陸等，5個人總是工作在一起、生活在一起，點點滴滴都湧上心頭了。

他透露有個小願望，希望未來若是有機會的話183club可以合體演唱，相信可以勾起很多人的「童年」回憶吧。不過目前5人各自有發展甚至也有家庭跟小孩了，所以一切都還很難說，就看有沒有這個機緣了。

黃玉榮原定在國慶連假有多場戲要進棚趕錄，不過三立為滿足粉絲需求，特別與劇組協調，硬是讓「天俊」請假5小時趕到嘉義見粉絲，原因是先前宣傳演唱會的置入片段在網路上爆紅，大家開始瘋傳「參加音樂祭保生子祕方」的謎因哏，還讓許多粉絲甚至是樂團都來留言「東俊你會不會來？」黃玉榮開心地說：「幾天前知道這個謎因，覺得非常訝異受寵若驚，還笑說回去以後可能會生好幾個孩子！」