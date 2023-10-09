韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆9日表示，美國政府已決定，三星電子和SK海力士可向其在中國的工廠提供美國半導體設備，無需其他許可。

韓聯社報導，美國政府近期通過出口管制部門和國家安全委員會（NSC）經濟安全對話管道向韓方通報，決定將三星電子和SK海力士在中國的半導體工廠指定為「經驗證最終用戶」（VEU）。若被納入該清單，便無需額外獲得許可，相當於美國對其出口管制無限期暫停。

崔相穆表示，據他所知，美國政府已向有關企業通報上述決定，該決定一經通報即生效。

韓聯社指出，這意味著韓國半導體企業面臨的最大經貿問題告一段落；這是在韓美同盟的基礎上，政府和企業攜手應對的結果。

韓聯社上月報導稱，美國商務部一直在與三星和SK海力士商討，考慮到這些公司的未來計劃，指定可引入其中國生產線的設備，以便於支持這些企業在中國生產基地未來幾年的設施升級。