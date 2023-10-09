巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日突對以色列發動大規模陸空襲擊，造成後者嚴重死傷、不少軍民被擄走，引起國際高度關注，目前以軍已展開報復行動。對此，國際局勢專家賴岳謙指出，哈瑪斯這次襲擊有政治目的，不只會激起穆斯林的情緒，加薩走廊因被以色列封鎖而陷入貧困的問題，也連帶會被凸顯，因此，在這場政治戰上，以色列未來不見得有勝面。

賴岳謙今（9）日在政論節目《新聞大白話》表示，以色列的報復行動能展現它的軍事實力，但哈瑪斯這次發動襲擊是有政治目的，在擴大外界對加薩走廊關注度的同時，激起更多穆斯林的同情和支持，以色列鄰國黎巴嫩的激進組織「真主黨」（Hezbollah）也展開了攻擊，就是其中一例。

賴岳謙指出，未來局勢會怎麼發展，取決於以色列的軍事行動是否有所節制，若以國的動作越來越大、相關畫面持續擴散，不只會激起穆斯林的情緒，也會讓基督教國家內部動盪不安。

賴岳謙接著說，除了戰事，加薩走廊的困境也會引起外界關注，他指出，以色列的人均收入高達52000多美元，而在加薩走廊，卻僅有600多美元，「一個生活在天堂，一個在地獄」，且造成這種現象的原因，正是以國實施的封鎖。因此，賴岳謙研判，在這場政治戰上，以色列未來不見得有勝面。