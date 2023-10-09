日本知名偶像經紀公司傑尼斯事務所近期深陷創辦人的性騷風波。未料，即使新任社長東山紀之二度召開記者會，宣布公司改名、受害者賠償事宜等諸多試圖挽救公司名聲的作法，但相關風波仍持續延燒，近日更被爆出過去的周邊商品設計不當，有「性化偶像」之虞，而如今的粉絲支持度也曝光了。

據日媒《中日體育》報導，因傑尼斯的風波持續延燒，過去周邊商品的爭議也再度被挖出，該公司旗下偶像男團包括浪花男子、關西小傑尼斯等，曾推出過以藝人作為模特的周邊娃娃，且髮型、外貌特徵都十分還原，不過脫下娃衣之後，卻可見到其身體一併還原了胸前2點及下體的形狀。

事實上，當時在周邊商品推出後，便在社群上引起不小的討論聲浪，由於偶像團體的粉絲中，有不少人尚未成年，就有網友認為出售此類商品看似不太妥適，提及：「不知道偶像本人會作何感想」、「性化偶像。」不過也有粉絲幫傑尼斯緩頰，指出：「只是娃娃而已。」一時在社群上掀起兩極討論。

此外，綜合日媒報導，RECCOO公司近期曾針對日本大學生進行問卷調查，該抽樣調查顯示，約有58%的大學生能願意支持東山紀之改名成立後的新公司，42%的人不願意繼續支持；另外，約有77%的人表示不會受風波影響繼續喜愛傑尼斯的藝人，23%的人則因強尼喜多川的性醜聞風波「脫粉」。

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