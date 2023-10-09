7-11「經典大乾麵」以統一肉燥為基底，並混搭滷蛋和具嚼勁的黃麵條帶出記憶中的美味。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家「minimore抹茶紅豆糰子」（左）35元、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」39元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家攜手台灣女團養成節目《未來少女》，將minimore換上期間限定包裝並限時推2件69折好康。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富復刻傳統好滋味推出「古早味秘製排骨飯」，99元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「清淨海環保洗手慕斯」，129元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

迎接雙十國慶，超商順勢推台灣味鮮食應景，以懷舊風潮勾起記憶中的本土好味道，包含古早味便當、傳統麵包糕點都被重新詮釋，以樸實配料及實惠價格讓民眾在通膨時代也能回味經典，相關類別買氣有望再增1到2成以上。

7-11先前限量推6配菜只要59元的國民便當，70萬份火速賣光，如今再端出以統一肉燥為基底帶出巷口美味的「經典大乾麵」，17日前OPEN POINT APP 1點加59元就能開吃；甜點則推傳統麵包車上常見的「台式馬卡龍」，外皮柔軟、內餡使用鹹甜奶油，訴求入口即化，17日前享有65元組合餐促銷。

全家觀察紅豆麵包是本土烘焙代表作，每年熱銷逾400萬個，於是近期選用皮薄、顆粒大且豆沙綿密的國產大納言紅豆加入滿餡麵包、極鬆餅與minimore甜點，其中「minimore抹茶紅豆糰子」以濃郁紅豆餡搭配抹茶中和甜膩、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」豆餡增量8％，混合鹹甜奶霜創造綿密口感。另為慶祝與台灣女團養成節目《未來少女》合作，17日前minimore甜點全品項任選2件69折。

便當是不少外食族解決三餐的選擇之一，尤其排骨、雞腿等傳統口味更是熱銷，萊爾富重現經典主推百元內的大份量便當，其中「古早味秘製排骨飯」以厚切炸排骨搭油菜、豆包、酸菜、辣筍絲，鹹香富飽足感。

OKmart則推廣台灣製產品安全可信賴，主打擁有MIT微笑標章的商品，並在指定門市設置清淨海專屬品牌專區，像是清淨海環保洗手慕斯等；另有多項榮獲MIT標章的好物包括春風衛生紙、蒂巴蕾絲襪等滿足日常需求。