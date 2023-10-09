副總統賴清德9日赴自由廣場探班台美日4校樂旗隊交流。（總統府提供）

台美日四校樂隊、旗隊交流演出

國慶大典明日登場，「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，及美國UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」渡海來台，與建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊與一同在兩廳院廣場交流演出。副總統賴清德稍早前來探班，他說，自己是代替蔡英文總統向表演團體致謝，歡迎國人踴躍參與，讓慶祝活動更成功、國運更昌隆。

賴清德沿途行經UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」時，還以全英文向樂隊表達感謝。（總統府提供）

賴清德下午前往兩廳院前廣場，先後探班美日台4校樂旗隊交流演出，包括文化總會秘書長李厚慶及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等亦出席此活動；賴清德沿途行經UCLA棕熊行進樂隊「純金之聲」時，還以全英文向樂隊表達感謝，並沿路和民眾寒暄握手互動。

賴清德致詞時表示，他今天特別代表總統來感謝即將在明天國慶大會上為國家呈現精彩表演的各個團隊，包括遠從美國、日本來到台灣以及國內的各團隊，經過長時間的演練，都將在明天呈現最精彩的演出。大家都非常辛苦，總統特別請他來向來自海內外的表演團體致謝。

賴清德提到，今天也看到許多國人同胞迫不及待地來觀賞表演團體的預演，祝福大家一切平安順利，也歡迎大家明天來參加國家的慶典，讓慶祝活動更加成功、國運更加昌隆。