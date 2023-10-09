高雄林姓男子去年（111年）10月11日下午4時許，駕駛車自小客車，沿高雄市橋頭區通典路由北往南方向行駛，行經通典路與甲典街無號誌交岔路口時，不僅未注意車前狀況，且行經該處必須停車再開，猛烈碰撞騎機車雙載的薛男與其妻子。

導致薛男頭部外傷併硬腦膜下出血、第6、4頸椎橫突骨折、第7頸椎棘突骨折等嚴重傷勢，薛妻則是多重創傷併低血容性休克、蜘蛛網膜下出血等，2人經雖經送醫搶救，卻都因創傷性休克傷重不治。一審法官依犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年。檢方與林男均提起上訴。

二審法院審理，檢方上訴指稱，林男雖坦承犯行，但案發後卻表示：「我沒錢」，毫無誠意與薛男家屬和解，犯罪後態度惡劣，且無悔悟之心。

檢察官指出，事發後林男曾向檢方癟是，有意願與家屬談賠償與和解事，但之後林男又表示，賠償總額沒有達成共識，另外家屬要求先給付30萬元，但我經濟不允許，就不再請求送調解。

法官參酌，一審、二審理期間，林男未表示願與家屬和解之誠意。被害家屬向二審法官表示，這起車禍對家屬造成很大的影響，一審判決太輕，且林男事後的態度完全感受不到想要和解，告別式也沒有來，都很被動。

家屬說，有去申請調解，但林男都是被動等待，判一年太輕了，希望判處三年等。林男甚至以沒有錢為由，拒絕支付喪葬費用。二審法院審判長詢問林男，對於發生本案之想法，林男冷言回稱：「我沒有什麼想法。」

法官認，林男就其所為造成2條寶貴生命消逝，並未有深切反省之意。審酌林男犯罪情況及犯後態度，一審僅判處有期徒刑1年，確嫌過輕。二審法官日前撤銷原判，改依過失致人於死罪，處有期徒刑2年。可上訴。