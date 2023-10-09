外界揣測，最有可能獲獎的人選之一是，哈佛大學教授美國勞動經濟學家高爾丁（Claudia Goldin）她的研究一直聚焦在不平等和女性勞動力的議題上，外界認為，去年獲獎者多為在銀行領域研究上，今年的聚焦的主題可能不會是銀行領域相關的研究者。

斯德哥爾摩經濟學院市場營銷教授達倫（Micael Dahlen）告訴法新社說：「平等和多元性是優先考慮的事項，委員會提名的時特別推崇這一點。但第一優先事項還是研究領域...這決定了候選人的選擇。」達倫補充道，高爾丁的研究一直聚焦於不平等和女性勞動力上，這個議題與去年頒獎集中在銀行領域上不同。

去年，這一榮譽授予了美國經濟學家美國學者戴蒙（Douglas W. Diamond）、迪布維格（Philip H. Dybvig）以及美國聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）以表彰他們在動蕩時期的銀行研究。因此，許多評論家都認為這次經濟學獎可能不會再次頒發給銀行領域的研究。

1968年，瑞典中央銀行（Sveriges Riksbank）設立這個獎項，以紀念炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel），經濟學獎原本不在諾貝爾遺囑所設立的5個獎項之列，但同樣由瑞典皇家科學院在瑞典斯德哥爾摩頒發，別且按照自1901年以來頒發的諾貝爾獎的相同原則頒發。

自1969年該獎項成立以來，第一次獲獎的是挪威學者佛里希（Ragnar Frisch）和荷蘭學者丁伯根（Jan Tinbergen）迄今已頒發54次，共有92位得獎人，其中獲獎的女士有2位，年紀最小的得主為46歲，年紀最大的得主為90歲。