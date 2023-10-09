基隆市政府將於10月10日國慶日上午9時30分在海洋廣場舉行國慶升旗典禮。市府證實，位於國門廣場上的朱銘雕塑《紳士》預計將於10月13日撤展，參與國旗升旗典禮的民眾，還能夠趁撤展前的最後時刻，與基隆港邊的《紳士》們合影留念。

基隆市觀光及城市行銷處副處長郭憲平證實，朱銘美術館館方預計將於10月13日撤展目前位於國門廣場上的《紳士》系列雕塑。換言之，民眾可以在10日國慶升旗典禮後，信步走向國門廣場，與這群已經在基隆港邊站了一年的大師作品，進行最後的合影。

去年6月基隆市舉辦城市博覽會，向朱銘美術館借展《紳士》系列雕塑，原本的展期僅有10天，但因為這一系列雕塑佇立在基隆港邊，再加上打傘等造型，許多基隆市民都認為與基隆港邊猶如天造地設。去年基隆市政府與朱銘美術館合作，自10月7日起，讓這一系列作品重回國門廣場展出。

不過，原先基隆市政府與朱銘美術館簽訂的展期就僅有一年，因此在國慶連假後，這群在基隆港邊佇立的《紳士》們，也將離開港邊。