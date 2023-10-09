台中市王姓男子2021年間遭警查獲毒品，檢警調查，4名藥腳，藥腳坦承，王將毒品以販售或無償轉讓給予，並以現金交易，檢方共起訴9罪，法院審理期間有藥腳翻供，最後讓一、二審法官認定，檢警蒐證影像，僅證明藥腳有到王家，無法證明買毒，僅認定1次轉讓判6月徒刑，其餘8次犯行無罪。

警方調查，王姓男子涉嫌販售、轉讓毒品安非他命，於2021年5月、7月間到其住處搜索，查扣1批安非他命，數量逾80公克，溯源追查，王曾在去年2月至7月間，以每包毒品1000元至2000元的價格販售給藥腳或無償轉讓。

檢警拘提及傳喚蕭姓、林姓、莊姓、王姓藥腳到案偵訊，檢方認定王男有7次販毒、2次轉讓毒品犯行，依毒品罪起訴。一審審理期間，原指控王販毒的藥腳卻翻供，辯稱是跟王男有債務關係，王不斷催他還錢，才陷害王販毒給他，所以才跟檢警「亂講」。

一審法官認為，檢警有拍攝到藥腳前往王男家的畫面，但沒有入內拍攝毒品交易情形，警方在4、5個月後才偵訊涉案藥腳，而且後來拍攝到的畫面幾乎都差異不大，藥腳也記不清楚是否有交易狀況，認為藥腳證詞可信度不高，而且也沒有其他積極證據佐證。

一審法官認定，除了王男於2021年5月間 有轉讓毒品給王姓藥腳的證據，依轉讓禁藥罪，判刑6月，其餘王男被控販毒、轉讓毒品的8罪，皆判無罪。

檢察官今年上訴台中高分院指出，此案在2021年5月間訊問後，即命王男限制住居，但是調查後續的偵查與審理期間，王男與其他涉案藥腳溝通仍然順暢，研判王男與其他藥腳有串證可能性，才導致藥腳在審理時翻供。

一審審理時王男是從口袋拿出毒品，與蒐證拍攝到的畫面不符，因而認定證詞可信度不高，但檢方認為，藥腳接受檢警偵詢時，已距離案發有2個月，對於王男是否從口袋拿出毒品，無法要求藥腳在審理時的記憶力，能像攝影機拍下那麼精準。

台中高分院審理後，檢方僅提出王男的對話紀錄截圖、車行紀錄、監視器畫面翻拍照片、匯款單據照片、交易明細表等，或僅證明見面或匯款之事實，均無法證實王販賣第二級毒品犯行，僅證明王男有持有、施用安非他命，駁回檢方上訴，仍可上訴。

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