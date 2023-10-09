小貨車與休旅車撞擊後，失控衝上人行道波及1名行人，司機受困變形車體內被救出，5個人受傷送醫。（翻攝畫面）

小貨車與休旅車撞擊後，失控衝上人行道波及1名行人，司機受困變形車體內被救出，5個人受傷送醫。（翻攝畫面）

今（9）日下午2時許新北市三重區新北大道一段、中華路口，發生一輛休旅車與一輛貨車對撞，強大撞擊力波及路人，貨車司機一度受困車內，共造成5人受傷，新北市消防局獲報出動救護車將傷者送往醫院救治，所幸皆為輕傷，詳細車禍原因待警方調查釐清。

據了解，75歲李姓老翁駕駛休旅車，搭載69歲、64歲的婦人，沿新北大道往中山橋方向行駛，欲左轉中華路時未減速禮讓直行車，與沿新北大道往三重醫院方向的25歲劉姓貨車司機對撞，貨車失控衝到路邊的人行道，車頭嚴重變形、擋風玻璃龜裂，還把一名路過的37歲劉姓男子撞倒，劉男後腦著地血腫、四肢多處擦挫傷。

貨車司機一度因車門變形無法打開受困，消防人員用破壞器材將人救出，額頭及右膝撕裂傷及碎玻璃割傷，送往台北馬偕醫院救治。休旅車上3名老人只是碰撞造成肢體疼痛，意識皆清楚則送往新北市立三重醫院治療，三重警分局將調閱路口監視器調查肇事原因，肇事責任尚待釐清。

新北市政府消防局表示，車禍造成交通意外事件頻傳，若駕駛有感覺精神不濟或身體不適時，應將車輛停放於路邊稍作休息或打電話請家人前來接應處理，若不適狀況未改善，應立即撥打119救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛而造成後續憾事發生。