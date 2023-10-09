當好分手情人不容易！《搜狐網》盤點十二星座，其中金牛、處女、摩羯3星座分手情商最高，面對感情走不下去，他們雖然心裡難過，但是不會哭哭啼啼，最終都能和平分手。

▌金牛座

金牛個性內向，為人真誠善良，給人感覺也是相當實在。對於金牛來說，他們很難遇到一段愛情，所以會倍加珍惜。因為性子慢熱，不太喜歡變動，金牛的感情一向很平穩。雖是如此，愛情難免遭遇挫折，面對分手這件事，金牛表現得極為理智，他們不會哭哭啼啼，而是選擇和平收場。

▌處女座

處女座的人對於愛情極其挑剔，兩人在一起之後，處女會對另一半很好，但更希望改變對方，讓對方更加優秀。正因如此，另一半總是感到有壓力，會感覺跟不上他們的腳步，雙方開始出現分歧，最後愛情也就走不下去。對於分手，處女內心難過，但不會顯現出來。他們很識實務，不給對方添任何麻煩，所以會表現得很理性，最終彼此祝福而和平分手。

▌摩羯座

摩羯座的人個性低調，喜歡一個人，就會心甘情願為對方做許多事。在摩羯眼中，分手是一件很難為自己的事情，但他們又不想去為難自己所愛之人，所以就懂得放手，不會再去糾纏對方。面臨一段無法繼續的感情，即使內心感到痛苦，他們也不會失心瘋胡鬧，總是表現得異常平靜。