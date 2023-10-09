情何以堪...."慶祝"對以色列襲擊事件 哈瑪斯領袖哈尼"笑談"並跪拜"讚頌真主阿拉"!血洗音樂節"慘烈空拍畫面"曝光 CNN直擊嘆:已淪死城!（中天新聞）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，2國正式開戰，網路上流傳一段影片，哈瑪斯領導人和其成員在卡達辦公室，看到電視上的襲擊新聞，趴下來做禮拜感謝真主。

據《Free Press Journal》報導，哈瑪斯射了5000枚火箭彈，有平民在襲擊中喪生。從影片中可見，哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya）和阿魯（Saleh al-Arouri）等領導層成員正在房間內，觀看電視上的以色列襲擊片段，他們一臉喜悅，之後趴下來做禮拜感謝真主。

巴勒斯坦武裝分子襲擊以色列後，社群上也出現很多可怕的畫面。有些是武裝分子在街頭殘殺、俘虜無辜平民，他們帶走屍體，也活捉他們帶回哈瑪斯，或是被帶到加薩地區當作人質。哈瑪斯稱，他們會對以色列的攻擊負責。報導稱，約有5、60名武裝分子在火箭彈發射後，透過海陸空滲透到以色列邊境。

據《CNN》報導，哈瑪斯武裝部發言人奧貝達（Abu Obeida）8日說，戰士成功地從敵軍手中，抓了大量囚犯，將他們帶到加薩地區。哈瑪斯表示，他們的部隊仍然存在，在加薩北部行動。奧貝達稱，戰士成功抵達吉夫阿塔伊姆，和敵軍發生激烈衝突，造成大量敵軍傷亡。

對此，以色列國防軍發言人沒有證實此說法，只有說現在以國還在南方作戰，民眾都躲在家中、防空洞內，「部隊盡全力驅逐這些恐怖分子，不讓他們攻擊平民。」