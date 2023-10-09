2023年諾貝爾經濟學獎已於台灣時間10月9日17時45分揭曉，得主是美國學者高爾丁（Claudia Goldin）她的研究一直聚焦於不平等和女性勞動力上，以獲得表彰。本屆獎金為1100萬元瑞典克朗（約台幣3213萬元）。

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

諾貝爾基金會指出ㄝ今年的經濟學學獎得主高爾丁（Claudia Goldin）找出了導致男女在工作市場上差距的主要原因。女性在全球工作市場中實在太少見了，而且她們工作時的薪水還比男性低。高爾丁深入研究美國超過200年的資料，讓我們看到了隨著時間推移，為什麼女性的收入和就業率會有所變化。

她發現，女性參與就業市場的情況並沒有一路上升，反而呈現出一種U形曲線。19世紀初從農業社會轉向工業社會時，已婚婦女的參與率下降，但隨著20世紀初服務業的崛起，參與率又開始回升。高爾丁解釋這種變化是由於社會結構的轉變以及有關女性在家庭和家庭責任方面的社會規範的變化所導致的。"

By trawling through the archives and compiling and correcting historical data, this year’s economic sciences laureate Claudia Goldin has been able to present new and often surprising facts. She has also given us a deeper understanding of the factors that affect women’s… pic.twitter.com/uxd4Q188KG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

1968年，瑞典中央銀行（Sveriges Riksbank）設立這個獎項，以紀念炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel），經濟學獎原本不在諾貝爾遺囑所設立的5個獎項之列，但同樣由瑞典皇家科學院在瑞典斯德哥爾摩頒發，別且按照自1901年以來頒發的諾貝爾獎的相同原則頒發。

自1969年該獎項成立以來，第一次獲獎的是挪威學者佛里希（Ragnar Frisch）和荷蘭學者丁伯根（Jan Tinbergen）迄今已頒發54次，共有92位得獎人，其中獲獎的女士有2位，年紀最小的得主為46歲，年紀最大的得主為90歲。