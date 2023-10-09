隨著健康意識抬頭，許多人平常都有服用保健食品的習慣，但該怎麼吃、什麼時間吃最好？對此，營養師雷小玲就針對葉黃素、補鈣、助眠等常見保健食品，分別講述各個建議的服用時機。其中像是葉黃素，她說明一般屬於脂溶性，因此要隨餐吃或飯後吃才能提高吸收率。

雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文表示，保健食品有最佳食用方法，並分享葉黃素、補鈣、助眠等保健食品的建議服用時機：

1、葉黃素：一般葉黃素屬於脂溶性，建議隨餐吃或飯後吃，才能利用油脂提高吸收率；游離型葉黃素則是水溶性，所以飯前、飯後皆可服用。

2、補鈣保健食品：碳酸鈣適合隨餐或飯後吃，因胃酸可助溶解碳酸鈣；而海藻鈣、胺基酸螯合鈣、檸檬酸鈣較不會受此影響，基本上飯前、飯後吃都適用，但仍建議空腹或睡前食用，能減少餐後跟食物混合產生化學反應，降低結石發生的可能。

3、助眠保健食品：如芝麻素、鎂和GABA，通常建議在睡前食用，可幫助放鬆身體並改善睡眠品質。

談及服用葉黃素的注意事項，除了飯後吃外，敏盛綜合醫院副院長江坤俊還提醒2件事，其一是千萬不要吃過量，由於其為脂溶性物質，吃太多會對肝臟造成負擔；另外要連續吃至少4周～3個月以上才會開始有效，因為它必須要從血液裡面進到眼睛黃斑部，所以要累積足夠濃度才有作用，不是今天食用明天就見效。