嘉義一名羽球教練被指控，長達7個月的時間，帶1名男中生到校外1對1教學時，不僅猥褻還予以性侵。

判決書指出，108 年3月至4月間，男國中生小羽（化名）讀1年級時，教練把他帶到住處房間猥褻共2次，小羽因為對方是教練而不敢聲張、選擇隱忍。108 年5月至10月，教練的行徑更加誇張，對小羽生口交共12次。

小羽最後承受不了，選擇把被侵犯的事情告訴同學，經由同學向學校輔導老師報告後，輔導老師察覺有異，依照規定通報後，小羽母親憤而提告教練。

警方偵訊時，教練坦承108年在學校社團擔任羽球教練，周六晚上會在校外羽球場地指導，因為前面時間也有教球流汗，就回家梳洗，先順路去戴小羽到家裡、讓他到樓上玩電腦，等他沖洗完畢再帶他出去練羽球1對1指導。

教練矢口否認有打手槍、猥褻、口交，並辯稱：我沒有把小羽拖到樓上去，我帶小羽練球頻率約1個月2 至3 次，暑假期間沒有練球，我不知道為何小羽後來不練球了，曾經詢問其他同學，那時我知道小羽有發燒，才請該位同學拍照傳給我看。後來該位同學也封鎖我。

法官審酌，教練明知小羽未滿14歲，對性行為認知及自主能力尚未臻成熟，擔任國中羽球社教練，本應善盡照護之責，竟為求自己性慾滿足，罔顧分際與小羽心理人格發展，對小羽打手槍2 次、口交12次。教練惡性重大，日前依對於未滿14歲之男子為猥褻行為，共2罪，各處有期徒刑10月。又對於未滿14歲之男子為性交，共12罪，各處有期徒刑3年3月。可上訴。