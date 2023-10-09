高雄鳳山區中山西路位於家樂福旁一處水族館，今天（9日）下午4點驚傳火警，現場已由警消封路全力搶救。據了解，起火點疑為一樓後方倉庫，三樓有員工一度受困，目前已由警消救出送醫。

消防局表示，今天下午4點27分鳳山中山西路發生火警，共出動22車37人前往救災，已在5點控制火勢，並在5點7分完成撲滅，現場3樓有一位民眾受困，在火勢撲滅後由消防隊員帶出，身上沒有外傷、意識清楚，但為求謹慎，已由救護車預防性送醫。