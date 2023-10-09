潛艦國造疑雲持續延燒，國防部長邱國正日前表示，他並不認識「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽，但據他了解，海軍曾聘郭擔任1年顧問，不過，郭璽後來有些事情做太過分，就被「停掉」。媒體人吳子嘉認為，距離總統大選不到100天，郭璽這件事，就是民進黨的破口。前立委蔡正元分享了一張「吳子嘉畫的關係圖」，除提到郭璽可「直達天聽」外，藍營立委馬文君也在事件中成為「沙包」，讓綠營轉移卸責逃避外界質疑。

吳子嘉8日在《董事長開講》表示，按照國防部長的說法，郭璽只擔任1年的顧問，後面他還接觸到國防機密。郭璽甚至曾公開在電視上講，他幫國家省了10幾億。「郭璽可以知道國防機密嗎？」吳子嘉不禁問，黃曙光任用郭璽，他同意前海軍艦長黃征輝講的一句話，「郭璽可以讓黃曙光一槍斃命」，因為只有第1年擔任顧問，後面郭璽完全沒有這個身分，「他怎麼可以做這樣的事情呢？」

「比較怪異的是，為什麼司法機關不辦？」吳子嘉除了質疑郭璽錄音檔，甚至認為現在距離總統大選不到100天，郭璽這件事就是民進黨的破口。

蔡正元8日在臉書發文附圖表示：「潜艦X造，族繁不及備載。吳子嘉畫的這張關係圖，很有意思！」

只見在這張被稱作吳子嘉所畫的關係圖中，黑線黑字部分似表示實錘的關係者，紅線紅字部分則為被牽連者，其中郭璽「直達天聽」，獲得潛艦國造召集人黃曙光的「完全授權」。而黃曙光用影射的方式，讓立委馬文君成為「沙包」，綠營試圖藉此「轉移卸責」讓輿論忽視弊端部分。

網友表示「水深啊」、「盤根錯節的超大『錢件』」、「剪綵？又沒下水、武器測試！乾脆紙紮一艘潛艇，燒給民進黨自嗨好了」、「最怕的是下水後成為鐵棺材？年輕人日後最怕抽到海軍」、「最右下角最重要...哈哈哈」、「這種號稱潛艦國造，真正『國造』的佔比又有多少？光是潛艦用的魚雷、戰系、動力、聲納等，應該就不是純國造的吧？」、「眼花撩亂，順水摸魚」、「首批下潛的人員，有保險公司願意承保嗎？」