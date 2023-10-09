氣象署發布7縣市大雨特報，雨勢可能持續至明（10）日早晨。（氣象署）

中央氣象署發布7縣市大雨特報，東北季風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9）日下午至10日早晨，基隆北海岸、宜蘭、嘉義、台南、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署針對嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分，花蓮縣持續時間至19時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。另外針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，山區暴雨持續時間至19時38分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

氣象署表示，今日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率較高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長，雨勢上要留意基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨，外出建議攜帶雨具備用；各地夜晚清晨低溫約24到26度，白天高溫，桃園以北及東北部溫度稍降，約26、27度，其他地區28至32度左右的高溫。