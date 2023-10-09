以色列情報機關摩薩德（mossad）前任局長丹尼雅當（Danny Yatom）。（美聯社資料照片）

對於「哈瑪斯」7日突然對以色列發動突襲一事，現在連自家人都看不下去，以色列情報機關摩薩德（mossad）前任局長丹尼雅當（Danny Yatom）認為，以色列的安全策略徹底崩潰！

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突然對以色列發動突襲，目前傳出以色列至少有700人喪生，數十人遭到綁架，隨後以色列對加薩地區展開一系列報復行動。

根據《BBC》報導，以色列情報機關摩薩德（mossad）前任局長丹尼雅當（Danny Yatom）對這件相當於以色列版的九一一事件發表看法，認為以色列的安全策略徹底崩潰！

丹尼雅當曾經擔任以色列情報機關摩薩德（mossad）的局長，現為反對黨工黨的政治人物，他表示，周六哈瑪斯從加薩地區發動攻擊時，每件事都很糟糕，沒有人有情報線索！

他告訴媒體，以色列的第二層防禦不足以阻止襲擊，令人想到50年前贖罪日戰爭，當阿拉伯聯盟入侵以色列時，以色列陷入癱瘓的時刻。