大陸37歲央視主持人李思思外型亮麗，談吐進退得宜，大學一年級就參加央視節目《挑戰主持人》展現不凡天賦，畢業後不久就進入央視擔任節目主持人，曾8度擔任央視春節聯歡晚會主持人，專業形象深入人心，不料近日她透過社群宣布已從央視離職，讓許多觀眾感到不捨。

李思思畢業於北京大學新聞與傳播學院，與知名主持人撒貝寧是校友，還一同主持過北京大學校慶晚會，大一時她參加央視綜藝《挑戰主持人》節目，獲得全國選拔賽季軍，大三時就擔任央視春節歌舞晚會主持，畢業後她順利進入央視，主持挑戰類綜藝節目《歡樂英雄》，她陸續在央視主持了8次春節晚會，足以看出央視對她的看中與能力的肯定。

李思思今（9）日於各社群平台曬出生活照，並配文：「難舍最是揖別日，絲絲楊柳謝東風，十三載奮鬥，感恩所有，啟前路風景，沐光而行」，語句委婉透露離別之意，她所說的十三年正是進入央視的工作年資，有網友直問她是不是從央視離職，李思思回應「嗯嗯，開啟新的挑戰」，並用了一個太陽的表情符號，對未來似乎充滿希望。

李思思表示已從央視離職。（圖／微博）

消息一出，網友們紛紛表示：「估計小姐姐要進入直播帶貨界了」、「她已經是近幾年春晚最好看的了」、「你告訴我以後春晚還有誰主持」、「現在央視主持人一個不如一個」、「發現很多在央視積累夠名氣離職的，央視是一個好跳板」、「以後還能看誰？」。