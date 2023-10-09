台東縣府補助蘭嶼社福單位於東清村、朗島村及紅頭村所設置的3處社區照顧關懷據點，皆因風災受損嚴重。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

小犬颱風肆虐橫掃台東蘭嶼，為確保居民的基本生活需求及居住環境的安全，台東縣政府委託技術人員，今赴蘭嶼查看3處社區照顧關懷據點及43名獨居老人屋況，另媒合台東電器裝修職業工會於復電後，協助進行水電相關檢修工作。

台東縣社會處長陳淑蘭表示，縣府補助在地社福單位於東清村、朗島村及紅頭村所設置的3處社區照顧關懷據點，以及43位列冊的獨居長者住屋，皆因風災受損嚴重，回應島內專業技工有限需求，委請技術人員赴蘭嶼，為據點及獨居長者查看屋況、檢修水電。

台東縣府也呼籲民眾，災害過後遭受以下情況，可在30日內參照「台東縣災害救助金核發辦法」，向居住所在地各鄉鎮市公所提出災害救助申請：因災致死亡及失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元；住屋室內淹水超過50公分，每戶救助5000元；住屋因災致毀損達不堪居住，每戶每人救助2萬元，每戶至多救助5人，最高10萬元；住屋因災遭砂石侵入或掩埋其面積達二分之一或高度達50公分以上，每戶救助1萬元。

由縣內各鄉(鎮、市)公所於災後5日內填送災害速報表，並於災後30日內會同村里幹事等相關人員進行災害救助勘查及申請；縣民如需協助，連假期間請電洽1999，上班日請電洽鄉公所或台東縣政府社會處社會救助及社工科089-350731分機212。