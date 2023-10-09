在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲以色列2天過後，以色列軍方今天宣布，已經「掌控」加薩走廊（Gaza）附近的以色列南部社區。

法新社報導，軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者，「我們掌控了這些社區」，不過區內可能還是有「恐怖分子」。

而就在以色列軍方連續第3天於南部城鎮對抗哈瑪斯（Hamas）武裝分子的同時，法新社記者今天在耶路撒冷聽見防空警報，接著又傳出爆炸聲。

哈瑪斯部隊日前跨越邊界，在加薩走廊附近的社區與城鎮對人開槍，奪走以色列南部至少700人的性命，以色列維安部隊隨後展開回擊。

路透社報導，加薩走廊衛生當局今天表示，以色列自7日起空襲加薩，迄今已造成至少493名巴勒斯坦人喪生、2751人受傷。

聯合國人權理事會（UNHRC）今天為以色列與加薩「逝去的無辜性命」默哀片刻。

加薩走廊是230萬名巴勒斯坦人的居住地，自哈瑪斯2007年控制這個地區後，加薩就處於以色列的嚴密封鎖之下。（譯者：楊昭彥）1121009