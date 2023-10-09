近日傳前立法院院長王金平批評黨中央等網路P圖，國民黨表示，此圖純屬惡意造假，王金平也嚴厲譴責這種侵害肖像權且惡意造假的作為黨中央與王金平持續保持著良好且暢通的溝通管道，外界捕風捉影的不實傳言與惡意造謠圖卡居心叵測，呼籲所有支持者團結一致，別讓意圖分化藍營力量的謠言、手法得逞。

國民黨表示，類似這種深偽造假影音，恐怕還會越來越多，國民黨上下團結一心，共同致力於2024年總統暨立委大選的勝選，有心人士意圖透過惡意改圖見縫插針的詭計，絕對不會得逞。

國民黨表示，近來有謠言稱王金平院長指責黨中央、甚至有一Line 帳號「林鶴鳴Lin」等在特定群組中散佈王金平院長手持「下台」「道歉」等後製圖卡，惡意的抹黑，王院長與黨中央皆一同按照既定步調，發揮最大力量持續為2024的勝選做努力，不會有此種手持圖卡的可能。

國民黨強調，王金平積極支持國民黨，力挺黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜與各地立委候選人，竭心盡力，不僅促成立委後援會力挺侯友宜，更始終與國民黨站在同一陣線，積極團結所有可以團結的力量，共同下架貪污腐敗的民進黨政府。網路流傳之惡意改圖斧鑿斑斑，意圖破壞團結之用心險惡，有心人士絕對不會得逞。

國民黨認為，有心人士利用謠言意圖分化藍營力量，絕對是在踐踏民主政治中該有的乾淨選風。許多網路的傳聞明顯是惡意造謠中傷，見不得黨內團結與在野團結，甚至還移花接木以深偽的資訊技術造假抹黑，惡意後製圖卡可能觸法，成為假消息的製造者，希望有心人士不要以身試法。國民黨不會坐視這些造謠抹黑產業鏈，除了呼籲網路事實查核機構介入外，也更會請相關單位積極追查來源依法偵辦。