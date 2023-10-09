南韓人氣女星朴慧秀（박혜수）擁有甜美臉蛋以及清新氣質，過往曾在《龍八夷》、《青春時代》等作品中擔崗一角，獲得不少粉絲支持。未料，她於2021年遭捲校園暴力加害者的風波，一時消失在大眾視野，事隔兩年她的經紀公司發出聲明表示：「調查機構以誹謗罪將該案件立案。」反告爆料者毀謗。

朴慧秀遭捲校園霸凌爭議，在社群上掀起輿論風波後，雖然其經紀公司當時便表示「全都不是事實」並提告，而朴慧秀也在社群平台上發表兩篇長文回應，但她的事業仍受到不少影響，不僅與NCT成員在玹主演的戲劇作品《Dear.M》險些無法播出，而她也暫停在演藝圈活動，直到去(2022)年才出席釜山電影節，為新作品《你和我》宣傳。

此外，據韓媒《Starnews》報導，今(9)日稍早，朴慧秀所屬經紀公司Ghost Studio透過媒體發出聲明，提及相關案件的進展：「調查機構認為被告以虛假事實為由指控原告，是嚴重損害了原告社會評價的行為，因此對其提出誹謗刑事訴訟案的起訴建議，並移送檢察機關，而該案件目前仍在調查中。」此外，朴慧秀也另外提起損害賠償訴訟，向爆料者要求賠償因發布虛假消息所造成的損失，「雖然因為被告的住所不明，使法院傳票推遲了數個月才送達，但公司和藝人會盡最大努力查明真相，也將努力維護所屬藝人的權益。」

事實上，朴慧秀2021年遭捲霸凌風波，曬出兩篇長文回應後便未曾更新社群，也未出席公開場合，一時消失在大眾的視野，直到去年10月9日因《你和我》出席釜山電影節才正式公開亮相。此外，據報導，她也將出席明(10)日所舉辦的宣傳記者會，為25日上映的《你和我》宣傳，看似將重回演藝圈。

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