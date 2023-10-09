許多人可能會因為各種因素，即使出社會後仍會享受原家庭的各種資源。一位24歲男子表示，在國營企業上班的他開家裡的車，假日都會回到家鄉生活，吃家裡的、衣服拿回家洗，爸爸過世時留給他的一棟房子、一塊地都讓媽媽幫忙管理，沒想到卻被同事罵是啃老族，讓他心情相當複雜，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，在外生活的他目前開著家裡的車，因此假日都會回到家鄉，吃家裡的、衣服回家洗，有時家裡甚至連汽車油箱都會幫他加滿；原PO透露，由於爸爸過世，他和媽媽都各繼承了一棟房子、一塊地，另外他還有400萬元現金，於是原PO決定讓媽媽處理租金相關問題。沒想到卻讓原PO被罵是啃老族，讓他忍不住詢問，「所以我這樣真的很不孝，是個啃老族嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「又不是沒有上班，吃家中老本」、「有上班哪裡啃老，不要理他，他只是嫉妒你」、「家裡有錢叫繼承，沒錢才是啃老」、「啃老又怎樣，家裡有錢錯了嗎，過得比你爽就好了」、「也是啃老族，老爸看我收入低，每個月還給我零用錢…」。

另外有人建議，原PO最好別把財務狀況全跟同事說，以免發生意外，「不要把家裡的狀況都跟同事說得太清楚，小心有人謀財害命…」、「財不露白，不要讓別人知道你的狀況吧，何況只是同事而已」、「為何讓同事知道這麽多？哈」。