民進黨立委高嘉瑜常被稱作「黨內孤鳥」，曾因為民喉舌批評中央政府而遭同陣營圍剿，雖然近日她發表不少綠營政治正確言論，但仍被北市內湖南港參選對手吳欣岱狂批。吳欣岱近日甚至轟高嘉瑜「選擇民意而非黨意」，媒體人黃揚明傻眼直呼，吳欣岱會不會其實是來幫高助選的？

根據《三立新聞網》報導，高嘉瑜批吳欣岱「扯民進黨後腿、拒絕整合民調、堅持保送國民黨參選人李彥秀」。吳欣岱則回擊提到，國民黨的鍾沛君特別出來替高嘉瑜背書，說她常在黨意跟民意之間「選擇民意而非黨意」。她質疑，問題是，民進黨就是在民主政治下選出來的執政黨，難道沒有「民意」基礎嗎？

粉專「黑框作業」8日也直呼「黨意凌駕民意，這才是他們想看到的？」黃揚明今(9日)也轉貼此消息，傻眼表示「會不會這完全是一場陰謀？吳欣岱其實是出來幫高嘉瑜助選的？XD」他直言，人民最討厭的就是黨意立委。

網友表示「做還不夠？還公然高呼黨意凌駕民意？傻眼貓咪…」、「不把黨意擺第一，黨不喜歡」、「好好笑喔！吳是吃了誠實豆沙包吧？」